Un commento di Pellegatti riguarda la situazione attuale dell’Inter, definendola come una questione prevalentemente mediatica finalizzata a mantenere vivo il campionato. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle strategie di comunicazione e di spettacolarizzazione degli eventi sportivi, senza ulteriori dettagli o analisi aggiuntive.

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© Internews24.com - Pellegatti sull’Inter: «Mi sembra una cosa mediatica quella di tenere vivo il campionato»

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