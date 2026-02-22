Prima pagina Gazzetta dello Sport | L’Inter se ne va Il Milan prova a tenere vivo il campionato

L’Inter ha deciso di allontanarsi dalla corsa al titolo, motivata da una serie di risultati deludenti. Il Milan cerca di mantenere alta la competitività, puntando su una vittoria importante nel prossimo appuntamento. La distanza tra le due squadre si è ampliata dopo le recenti sconfitte, influenzando la classifica di serie A. I tifosi restano in attesa di segnali di ripresa da entrambe le squadre, mentre si avvicina il prossimo turno di campionato.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si concluderanno nella giornata odierna: un'edizione da record per l'Italia. Sono 30, infatti, le medaglie finora conquistate dagli atleti del nostro Paese. Spazio, poi, sotto la testata al calcio e alla vittoria esterna, 2-0, dell'Inter di Cristian Chivu sul campo del Lecce. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Goretzka, il Milan ci prova. E se Modric non rinnova …”Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, si approfondiscono le ultime novità di mercato legate al Milan.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Diavolo che Napoli, al Milan resta il campionato”La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi apre con un’analisi sulla sfida tra Napoli e Milan, sottolineando come, nonostante le imprese partenopee, il campionato rimanga ancora un obiettivo possibile per i rossoneri.

Prima pagina Gazzetta: L'Inter se ne va: +10. Alle 18 il Milan prova a tenere vivo il campionatoIn prima pagina, La Gazzetta dello Sport di oggi propone l'elogio per le 30 medaglie dell'Italia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. In alto si parla di calcio con il titolo ... milannews.it

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: Inter, Pio-Thuram per scappareLa prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, sabato 21 febbraio 2026, è dominata dal tricolore e dall'entusiasmo olimpico. Il titolone centrale recita SIAMO DA ... tuttonapoli.net

