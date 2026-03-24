Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo noto per la sua fede rossonera ha commentato la partita tra Napoli e Milan, affrontando anche altri temi legati alla squadra. Ha riferito di aver avuto una reazione forte a causa di alcune dichiarazioni di tifosi del Milan, che avrebbero espresso il desiderio di perdere l'incontro contro il Napoli.

Nel proprio canale YouTube, il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti ha voluto spendere alcune parole su una voce che circola tra alcuni tifosi del Milan in ottica Napoli e lotta scudetto.Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito. "Ho sorriso ieri perchè ho letto dalla Gazzetta dello Sport che il Milan tornerà a Perth ma non spaventatevi, non durante il campionato, ma tra il Mondiale e l'inizio del campionato, il Milan come Juve e Inter andrà a Perth. Il Milan è ormai la terza volta che va, ce l'ha nel cuore. Si vede che ci sono dei rapporti importanti tra i dirigenti del Perth e del Milan e poi ci saranno degli ingaggi importanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Alcuni tifosi del Milan vogliono perdere a Napoli, io sono impazzito”

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