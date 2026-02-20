La crescente diffusione della miopia tra i giovani deriva dall'uso eccessivo di dispositivi digitali. Uno studio recente rivela che passare molte ore davanti a smartphone e tablet accelera lo sviluppo del problema visivo. I ricercatori hanno osservato che le lunghe esposizioni ai monitor, soprattutto in ambienti chiusi, contribuiscono a deformare la forma dell’occhio. Questo aumento rapido tra i più giovani preoccupa medici e genitori, che cercano di capire come limitare i rischi. La domanda resta: come intervenire per ridurre questa tendenza?

La miopia è in costante aumento in tutto il mondo. Per anni il dito è stato puntato contro smartphone, tablet e ore infinite davanti agli schermi. Ma una nuova ricerca suggerisce che il problema potrebbe essere più complesso. Secondo gli scienziati del SUNY College of Optometry, il vero fattore critico potrebbe non essere lo schermo in sé, bensì la combinazione tra messa a fuoco ravvicinata prolungata e scarsa illuminazione interna. Quando ci concentriamo su oggetti vicini, come libri o dispositivi elettronici, la pupilla si restringe per rendere l’immagine più nitida. In ambienti poco illuminati, questa restrizione può ridurre ulteriormente la quantità di luce che raggiunge la retina. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Perché la miopia colpisce sempre più giovani? La risposta arriva dalla scienza

Leggi anche: Perché in Cina sempre più giovani abbracciano gli alberi: è una risposta alla solitudine

Leggi anche: Perché chi addobba casa in anticipo è più felice? La risposta della scienza

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.