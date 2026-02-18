L’epidemia di miopia non è colpa solo delle maratone davanti agli schermi

La crescente diffusione della miopia tra i giovani ha una causa più complessa delle semplici ore passate davanti agli schermi. Secondo i pediatri italiani, infatti, il problema riguarda il 36% dei bambini e adolescenti tra 5 e 19 anni, con un aumento del 50% negli ultimi trent’anni. I ricercatori sottolineano che fattori come la mancanza di attività all’aperto e l’inquinamento luminoso contribuiscono al quadro. In molte scuole, i ragazzi passano ore in ambienti chiusi, aggravando la situazione. La questione richiede attenzione, anche all’interno delle famiglie.

Accendiamo la luce sulla miopia, che solo in Italia ormai riguarda il 36% dei bambini e ragazzi tra 5 e 19 anni, con un aumento del 50% negli ultimi 30 anni, come hanno segnalato qualche tempo fa gli esperti della Società Italiana di Pediatria (Sip). Ma come mai questa vera e propria epidemia? Per anni il fenomeno è stato attribuito al tempo trascorso davanti allo scherm o, soprattutto da bambini e giovani. Ora una nuova ricerca, condotta da scienziati del SuNy (State University of New York) College of Optometry, suggerisce che la questione potrebbe essere più complicata. E chiama in causa la luce e le nostre abitudini con la tecnologia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

