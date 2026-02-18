L’epidemia di miopia non è colpa solo delle maratone davanti agli schermi
La crescente diffusione della miopia tra i giovani ha una causa più complessa delle semplici ore passate davanti agli schermi. Secondo i pediatri italiani, infatti, il problema riguarda il 36% dei bambini e adolescenti tra 5 e 19 anni, con un aumento del 50% negli ultimi trent’anni. I ricercatori sottolineano che fattori come la mancanza di attività all’aperto e l’inquinamento luminoso contribuiscono al quadro. In molte scuole, i ragazzi passano ore in ambienti chiusi, aggravando la situazione. La questione richiede attenzione, anche all’interno delle famiglie.
Accendiamo la luce sulla miopia, che solo in Italia ormai riguarda il 36% dei bambini e ragazzi tra 5 e 19 anni, con un aumento del 50% negli ultimi 30 anni, come hanno segnalato qualche tempo fa gli esperti della Società Italiana di Pediatria (Sip). Ma come mai questa vera e propria epidemia? Per anni il fenomeno è stato attribuito al tempo trascorso davanti allo scherm o, soprattutto da bambini e giovani. Ora una nuova ricerca, condotta da scienziati del SuNy (State University of New York) College of Optometry, suggerisce che la questione potrebbe essere più complicata. E chiama in causa la luce e le nostre abitudini con la tecnologia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Perché i figli minori passano più tempo davanti agli schermi: la spiegazione della scienzaUn nuovo studio australiano spiega perché i figli più piccoli passano più tempo davanti a smartphone e tablet.
Chris Pratt: «Un giorno guarderemo ai bambini davanti agli schermi come oggi guardiamo alle donne incinte che fumavano. I danni sono reali e gravi»In un’intervista, l’attore Chris Pratt affronta il tema degli effetti dell’uso degli schermi sui bambini, confrontando la situazione attuale con comportamenti passati considerati dannosi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Miopia, non è solo colpa degli schermi: aumenta per le (cattive) abitudini visive negli ambienti chiusi; Miopia: non dipende solo da Pc e tablet ma da come usiamo gli occhi negli ambienti chiusi; La miopia? Dipende dal tempo trascorso in luoghi chiusi e poco illuminati; 25 anni di OSS: tra orgoglio, sfide e il desiderio di un nuovo futuro.
La miopia? Dipende dal tempo trascorso in luoghi chiusi e poco illuminatiQuest'abitudine avrebbe un'influenza più importante sugli occhi rispetto a stare troppe ore davanti agli schermi. Ma sono necessarie ulteriori ricerche La miopia potrebbe essere causata non tanto dall ... tgcom24.mediaset.it
Miopia: non dipende solo da Pc e tablet ma da come usiamo gli occhi negli ambienti chiusiSecondo una ricerca, pubblicata su Cell Reports, quando leggiamo o guardiamo un tablet in condizioni di luce scarsa, la nostra pupilla si restringe per ... repubblica.it
C’é una parte consistente degli intellettuali che continuano a pensare che l’AI sia come tutte le altre volte, l’argomento di ennesimo luddismo. Non riesco bene a capire come sia possibile una tale miopia ma questo renderà ancora meno autorevole agli occhi facebook