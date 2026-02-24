Centro storico pavimentazione che cede e buche fino a 25 centimetri | la denuncia di un residente

Un residente denuncia che nel centro storico la pavimentazione si sgretola e presenta buche profonde fino a 25 centimetri, causate da lavori mai completati. La strada si presenta sconnessa e pericolosa, con erbacce alte oltre un metro e mezzo e rifiuti accumulati da mesi. La situazione mette in evidenza la mancanza di interventi efficaci da parte delle autorità locali. La presenza di crepe e buche ostacola il passaggio pedonale e mette a rischio chi attraversa la zona.

Disagi tra via Argento e via Iacono. Segnalate anche erbacce alte e assenza di spazzamento da mesi in una zona di passaggio turistico Buche profonde fino a 25 centimetri, pavimentazione che cede e mostra il vuoto sottostante, erbacce alte oltre un metro e mezzo e assenza di spazzamento da mesi. Tutto questo lo racconta ad AgrigentoNotizie un residente del centro storico, nella zona tra via Argento e via Iacono, area di passaggio per i turisti diretti al monastero di Santo Spirito e attraversata quotidianamente anche dalle auto tramite vicolo Mandracchia. Secondo quanto riferito, da circa un anno la pavimentazione stradale si starebbe progressivamente sfondando in più punti con l’apertura di voragini che continuano ad ampliarsi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

