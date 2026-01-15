Nel centro storico, in particolare nel Cencione, i lavori di intervento tecnico sono stati completati. Tuttavia, all’inizio del 2026, gli ascensori per la salita dal parcheggio di piazza Fonti alle Fate non sono ancora operativi. La situazione richiede ulteriori verifiche per garantire il ripristino completo del servizio di trasporto.

L’inizio del 2026 non ha portato gli ascensori funzionanti per la risalita dal parcheggio di piazza Fonti alle Fate. Sono fermi da agosto. Nel mezzo un mare di polemiche, perché hanno lasciato il centro storico senza questo importante servizio anche durante gli eventi principali: dalla Mostra mercato del tartufo al veglione di San Silvestro. Eppure tecnici di varie specialità hanno continuato a lavorare per settimane e settimane. Ma quali sono i veri guai del Cencione, foriero anche di tensioni politiche? Ne abbiamo parlato con il sindaco Simone Giglioli. Sindaco, a che punto siamo? "Stavolta posso dire che siamo a buon punto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro storico e guai del Cencione: "L’intervento tecnico è terminato"

Leggi anche: Vendita alcolici a minori: nei guai un bar del centro storico

Leggi anche: Musica ad alto volume in orario notturno: nei guai un locale del centro storico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Centro storico e guai del Cencione: L’intervento tecnico è terminato.

Il centro storico e tutti i suoi guai: "Grave dover spaccare la strada" - Per riparare i guasti in almeno tre punti, per portare via il generatore che da cinque giorni consente a una fetta importante del ... lanazione.it

I guai del centro storico: "Il guasto? Un dramma se va riaperta la piazza" - E un generatore che, grazie ad un by pass, consente di non lasciare al buio famiglie e attività commerciali. lanazione.it

ZTL Centro storico a 30 km/h: dopo il posizionamento dei cartelli di segnalazione ai varchi, da domani 15 gennaio l'avvio. Firmata la determina che istituisce dal 15 gennaio la “Zona 30” all’interno dell’area della ZTL Centro Storico. Il nuovo limite sarà facebook

#Tg2000 - #Roma, #limite 30 km/h nel #centrostorico #14gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com