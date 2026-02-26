Caltanissetta donna maltrattata davanti ai figli minori e privata del cellulare | arrestato un 30enne

A Caltanissetta, un uomo di 30 anni è stato messo ai domiciliari con l’accusa di aver maltrattato e minacciato la convivente, anche in presenza dei figli minori. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno preso provvedimenti nei suoi confronti. La donna è stata privata del cellulare durante l’episodio.

Un uomo di circa trent’anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Caltanissetta, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e minacce. Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura, dopo che le indagini della Squadra Mobile hanno fatto emergere gravi indizi di colpevolezza. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vittima sarebbe stata sistematicamente sopraffatta anche alla presenza dei figli minori. Le indagini della Squadra Mobile Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Caltanissetta ha condotto approfondite indagini che hanno portato alla luce una situazione di maltrattamenti protratta nel tempo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

