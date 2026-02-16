Taranto donna in fuga con i figli dal convivente | 29enne irrompe in casa del suocero l' epilogo della vicenda

A Taranto, una donna con i figli ha deciso di scappare dal convivente violento, spingendolo a entrare di nascosto nell’abitazione del suocero. Il 29enne, infuriato, ha fatto irruzione nella casa e ha aggredito i familiari, costringendo i Carabinieri a intervenire. Durante l’intervento, l’uomo ha opposto resistenza, finendo per essere arrestato con l’accusa di maltrattamenti e aggressioni.

Eseguito a Taranto un arresto per maltrattamenti in famiglia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un uomo di 29 anni è stato fermato dopo aver aggredito i militari intervenuti per una segnalazione di violenza domestica. L’episodio si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto previste dal “Codice Rosso”. L’intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale, che ha arrestato in flagranza di reato il presunto responsabile. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione del 29enne, dove, a seguito di una discussione, l’uomo avrebbe minacciato di morte la convivente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

