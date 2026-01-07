Rapina con coltello a un uomo disabile dopo averlo attirato fuori da un bar | arresto in Valle Intelvi

Martedì 6 gennaio 2026, a Valle Intelvi, i carabinieri hanno arrestato un 25enne moldavo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo è accusato di aver rapinato un uomo disabile, attirandolo fuori da un bar e minacciandolo con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla cattura del sospetto, garantendo la sicurezza della vittima e contribuendo alla tutela del territorio.

Nella serata di martedì 6 gennaio 2026 i carabinieri della stazione di Centro Valle Intelvi hanno arrestato un 25enne di nazionalità moldava, residente nel comune, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Como.Il giovane è ritenuto responsabile di.

