Rapina con coltello a un uomo disabile dopo averlo attirato fuori da un bar | arresto in Valle Intelvi

Martedì 6 gennaio 2026, a Valle Intelvi, i carabinieri hanno arrestato un 25enne moldavo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo è accusato di aver rapinato un uomo disabile, attirandolo fuori da un bar e minacciandolo con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla cattura del sospetto, garantendo la sicurezza della vittima e contribuendo alla tutela del territorio.

Centro Valle Intelvi, rapina con un coltello un disabile fuori dal bar: giovane moldavo arrestato dai carabinieri - I fatti risalgono ad oltre un mese fa nel paese della Valle Intelvi: la vittima ha faticato a riconoscere il suo violento aggressore. ciaocomo.it

Como, aggredisce e minaccia con un coltello un disabile per rapinarlo - Prima lo ha avvicinato in un bar, poi lo ha atteso in un luogo appartato, armato, per picchiarlo: in manette un 25enne moldavo residente a Lanzo d’Intelvi ... ilgiorno.it

