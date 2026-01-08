La titolare del bar a Crans in fuga con la cassa

A Crans, il bar di Jessica Maric è stato coinvolto in un incendio. Secondo le prime ricostruzioni, due telecamere avrebbero ripreso la titolare mentre lasciava il locale in fuga con il denaro della serata. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre si cerca di chiarire le cause dell’incendio e il coinvolgimento della donna.

Due telecamere avrebbero ripreso Jessica Maric scappare dal locale in fiamme col guadagno della serata. Gli avvocati delle vittime contro i Moretti: «Rischioso lasciarli in libertà». Speranza dal Niguarda: «Lievi miglioramenti in alcuni feriti, tre rimangono critici». Centinaia di giovani hanno partecipato alle esequie a Milano, Roma e Bologna. Oggi il saluto a Emanuele Galeppini a Genova.

Strage di Crans-Montana, una tragedia annunciata? - 05/01/2026

#Cronaca #CransMontana A Crans – Montana in Svizzera lavorava anche Antonino, titolare del “Rifugio dei Peccatori” di Praiano x.com

