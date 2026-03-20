Viaggio nei codici di Hildegard in Palazzo Medici Riccardi

Il 20 marzo 2026 a Firenze, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, Sara Salvadori ha presentato il suo libro 'Hildegard von Bingen'. Durante l'evento sono stati illustrati i codici di Hildegard, che contengono 42 visioni ritenute rappresentative del mondo, del cosmo e dell’umanità. La presentazione si è concentrata sull’analisi delle immagini e dei testi contenuti nei manoscritti.

Firenze, 20 marzo 2026 – “Hildegarda di Bingen e le sue 42 visioni disegnano il viaggio del mondo, del cosmo e dell’umanità”, spiega Sara Salvadori che ha presentato nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi il suo libro 'Hildegard von Bingen. La Fonte della Sapienza' (ed. Skira), con interventi di Carmelo Mezzasalma, Michele Pereira e le letture di Letizia Fuochi. La mistica tedesca è vissuta dal 1098 al 1179: “Lodata sia la Trinità che è suono e vita, e, creatrice di ogni cosa, nella vita di tutte le cose dimora, canto di lode della schiera angelica mirabile spledondere degli arcani all'uomo ignoti, è vita in tutte le cose". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viaggio nei codici di Hildegard in Palazzo Medici Riccardi Articoli correlati L’8 marzo nei luoghi della cultura: gratuità per le donne nei Musei civici fiorentini e a Palazzo Medici RiccardiDai segreti politici di Eleonora de Toledo alla vita in clausura di suor Giustina: gli itinerari speciali organizzati dalla Fondazione MUS. "I Medici tra potere, arte e alchimia", ciclo di incontri per la rassegna 'Il Palazzo Racconta' in Palazzo Medici RiccardiProsegue la programmazione di Palazzo Medici Riccardi con un ciclo di quattro incontri, per la rassegna "Il Palazzo Racconta" dal titolo "I Medici... Contenuti e approfondimenti su Palazzo Medici Riccardi Discussioni sull' argomento Tre eventi in Palazzo Medici Riccardi per la Settimana del Fiorentino; Il Palazzo Racconta: presentazione del volume di Sara Salvadori Hildegard von Bingen; Reato di omicidio stradale: 10 anni fa l'entrata nel Codice penale; La Città Metropolitana di Firenze a Didacta. Intervista al Consigliere delegato alla Memoria Carlo Boni. Palazzo Medici Riccardi, Florence, built by Michelozzo di Bartolomeo in 1444, commissioned by Cosimo de' Medici "The Elder" - facebook.com facebook #dalterritorio #palazzosuona @CittaMetro_FI Venerdì 20 marzo, la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi ospiterà il concerto "Trame di seta e note d'oro" per a rassegna "Il Palazzo Suona" promossa dalla Città Metropolitana di Firenze. INFO: tinyurl.c x.com