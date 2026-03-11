Trovata una bomba inesplosa ad Aprilia sabato le operazioni di brillamento | residenti evacuati

Ad Aprilia è stata trovata un'ordigno inesploso risalente alla seconda guerra mondiale. Le autorità hanno organizzato le operazioni di brillamento per sabato e hanno evacuato i residenti nelle zone vicine. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi, e le operazioni sono state pianificate per garantire la sicurezza pubblica. La zona è stata messa sotto controllo prima delle procedure di distruzione.

