Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: Presentazione del nuovo album di inediti Opera e firmacopie. Dove e Quando: Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, domenica 29 marzo. Perché: Un evento unico che celebra 60 anni di carriera della “Musa” della musica italiana in un dialogo tra canzoni e arti visive. Il mito di Patty Pravo torna a illuminare la Capitale in una veste inedita e sofisticata. La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma si prepara ad accogliere una delle icone più trasgressive e raffinate della cultura italiana per la presentazione di Opera, il suo ventinovesimo album in studio. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Patty Pravo presenta “Opera” alla Galleria Nazionale

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Patty Pravo - intervista “Opera” Radio Italia

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Rivediamo l'artista Patty Pravo, che celebra i 60 anni di carriera, in alcune immagini dell'Archivio Publifoto di @intesasanpaolo. Tutti i dettagli sul sito: x.com