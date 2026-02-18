Sanremo 2026 Patty Pravo – Opera

Patty Pravo torna sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026 con il brano “Opera”, dopo aver partecipato dieci volte in passato. La cantante, che ha fatto il suo debutto nel festival più famoso d’Italia oltre trent’anni fa, presenta una canzone che riflette sulla lotta tra isolamento e desiderio di vicinanza. Durante le prove, si è notato come il suo volto trasmetta emozioni intense, mentre interpreta le parole che parlano di sogni e realtà.

Per Patty Pravo, il palco dell’Ariston è terreno conosciuto. Con dieci partecipazioni alle spalle, quest’anno torna tra i Big di Sanremo con Opera, un brano che indaga la condizione umana come equilibrio tra solitudine e connessione, sogno e realtà. La canzone racconta un viaggio interiore in cui esperienze ed emozioni plasmano la percezione del presente e della vita stessa. Tra riflessioni filosofiche e immagini poetiche, il brano celebra l’intensità dell’istante vissuto, mostrando come la vita oscilli costantemente tra il senso del quotidiano e il mistero dell’esistenza. «Nata da un sogno, parla dell’unicità di ognuno di noi in questo mondo.🔗 Leggi su Open.online

