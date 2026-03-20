Patty Pravo presenta l' album Opera | firmacopie a Palazzo Medici Riccardi

Patty Pravo ha presentato il suo nuovo album intitolato Opera durante un evento a Palazzo Medici Riccardi a Firenze. L'artista ha tenuto un firmacopie, incontrando i fan e firmando copie del disco. L'appuntamento si è svolto nel pomeriggio di oggi, coinvolgendo un pubblico interessato alla lunga carriera della cantante. L'evento ha attirato diverse persone presenti in città.

Firenze, 20 marzo 2026 - Sessanta anni di carriera e un album dal titolo emblematico: Opera. Patty Pravo arriva a Firenze, nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, per presentare il suo ventinovesimo lavoro e per raccontare al pubblico decenni di successi da La Bambola alla canzone – Opera – con cui ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. L’appuntamento del 27 marzo alle 18, a cura di Fondazione Muse e con la collaborazione di Nar International, vedrà l’artista accogliere i suoi ammiratori insieme a Giovanni Caccamo per raccontare prima la genesi dell’ultimo lavoro (appuntamento a numero chiuso: posti esauriti) e poi per firmare le copie del disco (ingresso libero fino a esaurimento posti). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Patty Pravo presenta l'album Opera: firmacopie a Palazzo Medici Riccardi Articoli correlati Patty Pravo, il nuovo album Opera: tracce, autori e presentazioneDopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo e a sessant’anni dal suo debutto, Patty Pravo continua a fare ciò che le riesce... Patty Pravo, ‘Opera’ è l’anticipazione di un album grandi firme: da Morgan a BianconiMilano, 16 febbraio 2026 – «Ogni tanto bisogna pur tornare a casa» ammette Patty Pravo riannodando i fili di quella che nel tempo è diventata la più... Patty Pravo - Eccomi (Full Album/Album Completo) Approfondimenti e contenuti su Patty Pravo Temi più discussi: Patty Pravo presenta alla GNAMC il nuovo album Opera; Patty Pravo presenta Opera in Palazzo Medici Riccardi; L’Opera corale di Patty Pravo; Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con un nuovo album e lo presenta nei musei italiani. Patty Pravo incontra il pubblico e firma le copie del nuovo album OperaMercoledì 25 marzo 2026 alle ore 18.00 le Gallerie d’Italia di Milano, in piazza della Scala 6, ospitano un incontro con Patty Pravo, che incontra il pubblico e presenta il suo nuovo album Opera. Un'i ... mentelocale.it Opera, Patty Pravo firma il suo album a FirenzeFirenze, 20 marzo 2026 - 60 anni di carriera e un album dal titolo emblematico: Opera. Patty Pravo arriva a Firenze, nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, per presentare il suo ventinov ... nove.firenze.it APERTURA PREVENDITE PATTY PRAVO – Opera Tour Una leggenda della musica italiana in concerto a Terni Sabato 4 luglio Ore 21:30 Palaterni Outdoor Un viaggio emozionante tra i suoi più grandi successi e il nuovo album Opera...in un - facebook.com facebook