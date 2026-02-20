Canzoni Sanremo 2026 Opera di Patty Pravo

Patty Pravo torna a Sanremo nel 2026 con il brano “Opera”. La cantante, forte di 60 anni di musica, ha deciso di dedicare questa canzone all’importanza di amare se stessi. La sua presenza sul palco si affianca a un testo che invita a riflettere sulla fiducia personale, in un momento in cui molti ascoltatori cercano un messaggio di forza. Patty si esibirà nel giorno della prima serata, portando un pezzo che promette di catturare l’attenzione del pubblico.

Con 60 anni di carriera alle spalle, Patty Pravo non ha nulla da dimostrare. Per la sua undicesima partecipazione in gara al Festival di Sanremo, porta un brano che è un inno all’amore per sé stessi. Nella nostra unicità, siamo tutti delle opere d’arte: questo il messaggio nascosto tra immagini suggestive e vocaboli complessi di Opera. “Io non canto canzoni destinate a vincere”, dice rassegnata la cantante. Nel tempio della musica italiana, l’unico obiettivo è dire ancora una volta “Presente!”. Opera, il testo della canzone di Patty Pravo. di G. Caccamo Ed. Ala Bianca GroupBMG Rights Management (Italy)Nar InternationalNelida Music Publishing Sulla terra siamo soli, Solitari in compagnia, Circondati da parole, parole, Affidati a un’utopia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

