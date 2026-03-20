La Russa ricorda Bossi | Capì che per dare peso al Nord aveva bisogno anche di Roma

Ignazio La Russa ha ricordato Umberto Bossi, scomparso ieri all’età di 84 anni, descrivendolo come un politico molto serio, un amico e un uomo dotato di sensibilità sociale e fiuto politico. La Russa ha sottolineato che Bossi capì l’importanza di coinvolgere anche Roma per rafforzare il peso del Nord. Il ricordo si è concentrato sulle qualità personali e politiche dell’ex leader leghista.

Un politico “serissimo”, un “amico”, un uomo dotato di sensibilità sociale e di fiuto politico. Così Ignazio La Russa ha reso omaggio a Umberto Bossi, scomparso ieri all’età di 84 anni. Intervistato dal Messaggero, il presidente del Senato ha ricordato la persona e lo statista: “È stato un gigante per la sua capacità di interpretare l’umore del Nord e le scelte utili alla sua parte politica. Sapeva dialogare e fare sponda. Riusciva a portare in un contesto più largo gli interessi della sua parte di Italia e della sua parte politica. Ho assistito di persona alle tante occasioni di intesa tra lui e Berlusconi che furono decisive, dal 2000 in poi, per convincerlo a fare della Lega un asse importante del centrodestra”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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