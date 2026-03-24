È stato stipulato un protocollo di accordo tra la Fondazione Luigi Rovati e la Fondazione per il Museo “Claudio Faina”, di Orvieto, per sviluppare forme di collaborazione tra i due Enti che, pur operando in contesti diversi, condividono una medesima tensione verso la ricerca e la valorizzazione del patrimonio etrusco. L’intesa nasce dalla consapevolezza che lo studio dell’Antico non può limitarsi alla conservazione o alla mera esposizione, ma richiede nuove modalità di racconto e d’interpretazione. In questo senso, la collaborazione si configura come uno spazio di confronto culturale e scientifico, capace di mettere in relazione collezioni, competenze e progettualità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Patto due fra Milano e Orvieto per valorizzare i patrimoni

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