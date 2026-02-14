Milano Cortina 2026 Bagnis è quinto nello skeleton Grassl poco lontano dal podio nel singolo di figura

Nella settima giornata di gare a Milano Cortina 2026, Bagnis ha conquistato il quinto posto nello skeleton, spinto dalla sua determinazione e da una partenza veloce. Nel singolo di figura, Grassl si è avvicinato al podio, dimostrando una buona prestazione che ha entusiasmato il pubblico presente. La competizione continua a regalare sorprese e momenti intensi sugli impianti olimpici.

MilanoCortina 2026, 14 febbraio 2026 – Settima giornata, ieri 13 febbraio 2026, dalle grandi lotte per il podio e dalle emozioni a Milano Cortina 2026. Bagnis è quinto nello skeleton maschile, mentre Daniel Grassl piazza la stessa posizione nel pattinaggio di figura. Oggi le altre gare in programma, con gli Azzurri (leggi qui). SKELETON – Amedeo Bagnis piazza il quinto posto in finale nella quarta manche in programma nel singolo maschile. L'Azzurro prova ad insinuarsi nella lotta per le medaglie, ma resta lontano dal podio. Parte la gara femminile, e a metà gara in testa alla classifica parziale, c'è l'austriaca Janine Flock (1'54?48).