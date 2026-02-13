Marco Grassl si prepara a partecipare alla sua gara più importante dopo aver ottenuto il miglior punteggio nelle qualifiche di pattinaggio di figura. La competizione si svolgerà questa sera a Torino, dove il pattinatore spera di realizzare la sua migliore performance. Nel frattempo, la giornata sportiva offre anche una medaglia di bronzo per la snowboarder Moioli, che ha conquistato il terzo posto nella gara di slalom parallelo. La nazionale di curling affronta oggi la Germania, mentre l’hockey azzurro ha subito una sconfitta contro la squadra tedesca. Nel biathlon, Giacomel non è riuscito a salire sul podio, e anche Ghi

L'azzurro per ora mantiene la posizione nello skeleton, ma aumenta il distacco: 95 centesimi dalla vetta, ma 20 dal terzo posto. La quarta run inizierà alle 21.05 Bagnis scende per quinto Terza partita del girone per gli azzurri, che hanno vinto le prime due partite Libero del singolo maschile: Matteo Rizzo parte da metà classifica per provare una difficile rimonta, mentre Daniel Grassl vede il podio avendo concluso in quarta posizione il corto La strada è ancora lunga per Lindsey Vonn. La campionessa americana dello sci è ancora ricoverata nell'ospedale di Treviso e ha pubblicato un video per aggiornare i propri fan dopo il pesante incidente durante la discesa libera a Cortina in occasione delle Olimpiadi: «Domani avrò un altro intervento chirurgico - spiega Vonn - se dovesse andare bene, potrei lasciare l'ospedale e tornare a casa, dove a quel punto avrei bisogno di un'altra operazione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Daniel Grassl, il pattinatore italiano di 22 anni, è sceso in pista questa sera a Milano per affrontare il programma libero maschile delle Olimpiadi in un momento cruciale: la sua esibizione potrebbe portarlo tra i protagonisti della medaglia.

Questa sera l’Italia punta a portare a casa il primo bronzo nel pattinaggio artistico dal 2014.

Olimpiadi 2026, la diretta: Italia-Germania di curling, pattinaggio di figura con Rizzo e Grassl, Bagnis punta il podio in skeleton. Pattinaggio di velocità 10 km, Ghiotto e ...Moioli, reduce da un trauma facciale, vince il bronzo nello snowboard cross donne. Male gli azzurri del biathlon. Stasera Grassl nell'artistico ... corriere.it

Daniel GrasslRicapitoliamo: dopo aver migliorato il suo record personale e superato quello italiano alla finale del Grand Prix ISU nella giapponese Nagoya – epilogo del massimo circuito internazionale del ... iconmagazine.it

UN PIENO DI ELEGANZA Vi mancano le emozioni del pattinaggio di figura Ci pensa il singolo maschileeeeee! Questa sera il libero assegna le medaglie olimpiche… E il nostro Daniel Grassl è a un passo dal podio! Ore 19, ci vediamo alla Milano Ice - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Attesa per Moioli e i ragazzi del pattinaggio di figura (dell'inviata Michela Nana). Podcast #ANSA x.com