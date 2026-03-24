Pattinaggio di figura | Forunier Beaudry-Cizeron senza rivali ai Mondiali Gerarchie cristallizzate nella danza

Ai Campionati del mondo di pattinaggio di figura, la coppia formata da Fournier Beaudry e Cizeron ha vinto la medaglia d’oro, confermando il loro dominio nella disciplina. La gara ha visto le coppie in gara mantenere le posizioni già consolidate, con nessun cambiamento significativo nelle classifiche. La competizione si è svolta senza sorprese, con i vincitori che hanno dominato in modo evidente.

Un destino già scritto per Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron. Dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la coppia di danza francese ha prenotato il metallo più pregiato anche ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura, rassegna in scena questa settimana presso l’O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Una gara da vivere in totale scioltezza per i transalpini che si ritroveranno in un contesto senza rivali, complice il forfait dei diretti rivali Madison Chock-Evan Bates, argento di un’incollautra all’Unipol Forum di Assago. Il divario con gli altri binomi appare dunque incolmabile, salvo ovviamente incidenti di percorso o errori di un certo tipo, arrivati in questa stagione solo nella rhythm dance. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura: Forunier Beaudry-Cizeron senza rivali ai Mondiali. Gerarchie cristallizzate nella danza Articoli correlati LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Fournier Beaudry/Cizeron in fuga! Attesa per Guignard-FabbriLA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19. LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Fournier Beaudry/Cizeron in fuga! Bene Manni/Roethlisberger, attesa per Guignard-FabbriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pattinaggio di figura Forunier Beaudry... Temi più discussi: Mondiali di pattinaggio di figura 2026 a Praga: programma, orari, atleti in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Paul POIRIER - Atleta Olimpico/a Pattinaggio di figura | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Calendario Mondiali di pattinaggio su ghiaccio 2026: tutte le gare; Evan BATES - Atleta Olimpico/a Pattinaggio di figura | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streamingQuesta settimana si chiuderà ufficialmente la lunga stagione di pattinaggio di figura. Direttamente dalla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, si ... oasport.it Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: programma, orari e dove vedere tutte le stelle in gara a PragaLa superstar statunitense Ilia Malinin punterà a conquistare il suo terzo titolo mondiale consecutivo a Praga, dopo l'ottavo posto ottenuto a Milano Cortina 2026. Scopri qui tutto quello che devi sape ... olympics.com Il pattinaggio di figura vola a Praga! Sono nove gli azzurri in gara ai Mondiali in Repubblica Ceca, in programma da domani a domenica 29 marzo. Approfondisci qui https://bit.ly/4bK4btJ FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - facebook.com facebook Il pattinaggio di figura vola a Praga! Sono nove gli azzurri in gara ai Mondiali in Repubblica Ceca, in programma da domani a domenica 29 marzo. Approfondisci qui bit.ly/4bK4btJ @fisg_it x.com