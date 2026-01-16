LIVE Pattinaggio di figura Europei 2026 in DIRETTA | Fournier Beaudry Cizeron in fuga! Attesa per Guignard-Fabbri
Segui in tempo reale i Campionati Europei di pattinaggio di figura 2026, con aggiornamenti costanti sulle gare in corso. Fournier Beaudry e Cizeron sono in testa nel programma breve, mentre l’attenzione si concentra anche sulla prova libera femminile con Guignard-Fabbri. Clicca sul link per aggiornamenti e risultati aggiornati dall’evento, che si svolge oggi a partire dalle 19.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.00 16.04: Buona la prova della coppia azzurra. Nessun errore evidente, vanno controllati alcuni livelli. Non convenzionali, dinamici al punto giusto, nella seconda parte e coinvolgenti nella prima parte più riflessiva. Il pubblico ha gradito 16.01: E’ il momento della prima coppia italiana, Victoria Manni, milanese di 31 anni e Carlo Roethlisberger, 31 anni svizzero di origine, di Sorengo. Abitano entrambi a Coldrerio, sono sposati da un anno. Sono allenati da Luca Lanotte a Bergamo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Figura: Ghilardi/Ambrosini sesti nelle coppie di artistico degli Europei - A Sheffield (Gran Bretagna) è giunta a conclusione la prima gara della manifestazione continentale 2026 del pattinaggio di Figura. vicenzareport.it
Al termine del programma corto maschile dei Campionati europei di pattinaggio di figura, i tre atleti azzurri in gara si trovano tutti nelle prime dieci posizioni. Il migliore è stato Matteo Rizzo, quarto con il primato stagionale di 88 punti e la soddisfazione di avere - facebook.com facebook
UN SUPER INIZIO Le azzurre del pattinaggio di figura inaugurano alla grande gli Europei in Gran Bretagna! Dopo il programma corto, ci sono tre ragazze in Top 7! La migliore è Anna Pezzetta al terzo posto, che anticipa Lara Naki Gutmann al quarto! x.com
