LIVE Pattinaggio di figura Europei 2026 in DIRETTA | Fournier Beaudry Cizeron in fuga! Attesa per Guignard-Fabbri

Segui in tempo reale i Campionati Europei di pattinaggio di figura 2026, con aggiornamenti costanti sulle gare in corso. Fournier Beaudry e Cizeron sono in testa nel programma breve, mentre l’attenzione si concentra anche sulla prova libera femminile con Guignard-Fabbri. Clicca sul link per aggiornamenti e risultati aggiornati dall’evento, che si svolge oggi a partire dalle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.00 16.04: Buona la prova della coppia azzurra. Nessun errore evidente, vanno controllati alcuni livelli. Non convenzionali, dinamici al punto giusto, nella seconda parte e coinvolgenti nella prima parte più riflessiva. Il pubblico ha gradito 16.01: E’ il momento della prima coppia italiana, Victoria Manni, milanese di 31 anni e Carlo Roethlisberger, 31 anni svizzero di origine, di Sorengo. Abitano entrambi a Coldrerio, sono sposati da un anno. Sono allenati da Luca Lanotte a Bergamo. 🔗 Leggi su Oasport.it

