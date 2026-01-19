Cattelan ha commentato la lotta per lo Scudetto, sottolineando come il campionato sia ancora molto equilibrato. Secondo lui, non sono solo Inter e Milan a poter contendere il titolo, poiché diverse squadre si trovano a pochi punti di distanza. La situazione rimane aperta e incerta, con molte forze in gioco che potrebbero influenzare l’andamento finale del campionato.

Inter News 24 Cattelan parla così della corsa Scudetto e prevede un campionato aperto anche ad altre squadre oltre Milan e Inter. Alessandro Cattelan, tra i protagonisti della serata organizzata dalla fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Gianluca Vialli, sottolineando il potere comunicativo del mondo sportivo. Secondo il presentatore, la disciplina atletica è il veicolo perfetto per la beneficenza: « Lo sport dentro di sé ha tutta una filosofia di vita che si sposa molto con il cercare di fare qualcosa di utile per gli altri », ha dichiarato, evidenziando come sia uno dei linguaggi più immediati per diffondere positività. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cattelan sulla corsa Scudetto: «Campionato più che aperto. Ci sono tante squadre a pochi punti, non è solo Inter e Milan»

