La pasticceria Pintauro di via Toledo a Napoli è chiusa Ma il re della sfogliatella rassicura | stiamo ristrutturando

La pasticceria Pintauro di via Toledo a Napoli, noto punto di riferimento per la tradizionale sfogliatella, è attualmente in fase di ristrutturazione. La chiusura temporanea, che aveva suscitato preoccupazioni, rappresenta un intervento per migliorare i locali. Il rinnovamento garantirà la continuità di una storica tradizione culinaria napoletana, con la promessa di riprendere le attività nel rispetto della qualità e dell’artigianalità che hanno reso Pintauro celebre nel tempo.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.