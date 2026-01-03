La pasticceria Pintauro di via Toledo a Napoli è chiusa Ma il re della sfogliatella rassicura | stiamo ristrutturando
La pasticceria Pintauro di via Toledo a Napoli, noto punto di riferimento per la tradizionale sfogliatella, è attualmente in fase di ristrutturazione. La chiusura temporanea, che aveva suscitato preoccupazioni, rappresenta un intervento per migliorare i locali. Il rinnovamento garantirà la continuità di una storica tradizione culinaria napoletana, con la promessa di riprendere le attività nel rispetto della qualità e dell’artigianalità che hanno reso Pintauro celebre nel tempo.
La lunga chiusura della pasticceria Pintauro di via Toledo, aveva fatto pensare al peggio. Ma il luogo simbolo della sfogliatella napoletana riaprirà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
