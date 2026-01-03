La pasticceria Pintauro di via Toledo è chiusa Ma il re della sfogliatella rassicura | stiamo ristrutturando
La pasticceria Pintauro di via Toledo, storica sede della tradizionale sfogliatella napoletana, è attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i clienti affezionati, ma si rassicura: presto tornerà a offrire i suoi prodotti autentici. La riapertura è prevista a breve, mantenendo viva la tradizione che da anni caratterizza questa rinomata attività napoletana.
La lunga chiusura della pasticceria Pintauro di via Toledo, aveva fatto pensare al peggio. Ma il luogo simbolo della sfogliatella napoletana riaprirà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
«Nun tène 'a folla, Pintauro», la storica pasticceria chiude per l'estate: «Riapre a settembre» - Chissà cosa penserebbe Re Ferdinando II di Borbone se, recandosi personalmente presso la pasticceria Pintauro, in via Toledo, trovasse il cammino sbarrato da una saracinesca chiusa. ilmattino.it
