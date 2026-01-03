La pasticceria Pintauro di via Toledo è chiusa Ma il re della sfogliatella rassicura | stiamo ristrutturando

La pasticceria Pintauro di via Toledo, storica sede della tradizionale sfogliatella napoletana, è attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i clienti affezionati, ma si rassicura: presto tornerà a offrire i suoi prodotti autentici. La riapertura è prevista a breve, mantenendo viva la tradizione che da anni caratterizza questa rinomata attività napoletana.

