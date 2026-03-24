Passioni clandestine scandali e grandi amori | la vita di un poeta inquieto

Il poeta e cantautore Gino Paoli è deceduto a 91 anni nella sua città natale, Genova. Durante la sua vita ha scritto canzoni che hanno rappresentato l’amore italiano per più di cinquant’anni. Tra passioni clandestine, scandali e grandi amori, la sua storia personale si intreccia con quella della musica italiana. Alla sua morte, portava ancora con sé un proiettile vicino al cuore, simbolo di un passato intenso.

G ino Paoli se n’è andato a 91 anni nella sua Genova, portando con sé quel proiettile vicino al cuore e un’eredità di canzoni che hanno dato voce all’amore italiano per oltre mezzo secolo. Il cantautore scompare a pochi mesi di distanza da Ornella Vanoni, morta nel novembre 2025, chiudendo definitivamente un capitolo irripetibile della nostra musica. La sua vita è stata un intreccio inestricabile di passioni, scandali e fedeltà fuori dagli schemi. Perché per Paoli l’amore non finiva mai davvero: si trasformava, cambiava forma, ma restava lì, come un sedimento prezioso. Gino Paoli: vita, amori, Sanremo e canzoni. guarda le foto Anna Fabbri e Stefania Sandrelli: lo scandalo degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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