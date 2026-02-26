La vita privata di Eros Ramazzotti i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figli

Eros Ramazzotti ha avuto due matrimoni, entrambi molto discussi, con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. La sua vita privata ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto per i rapporti con le ex mogli e i figli. Non sono mancate le cronache che hanno seguito da vicino i momenti più significativi di queste relazioni. La storia personale del cantante rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Eros Ramazzotti, uno dei più famosi cantanti italiani, si è sposato due volte: la prima con Michelle Hunziker, la seconda con Marica Pellegrinelli. Ramazzotti ha tre figli ed è anche nonno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: “Sono emozionatissima”: Michelle Hunziker di nuovo insieme con Eros Ramazzotti per un tour privato alla Nasa Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti più complici che mai: il viaggio speciale con AuroraQuando si parla di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, l’atmosfera cambia all’istante e il pubblico diventa subito più attento e anche più... Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker Temi più discussi: La vita privata di Enrico Nigiotti: dalla moglie ai figli; Achille Lauro, la vita privata: l'infanzia difficile, il padre magistrato e l'ex fidanzata storica che lo ha salvato; Il marito di Laura Pausini: chi è Paolo Carta, la carriera, la vita privata; Marco Masini è fidanzato? Urge recap sulla vita privata del cantautore toscano. La vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figliEros Ramazzotti, uno dei più famosi cantanti italiani, si è sposato due volte: la prima con Michelle Hunziker, la seconda con Marica Pellegrinelli ... fanpage.it La vita privata di Irina shayk: il colpo di fulmine con Ronaldo e l’amore finito per Bradley CooperIrina Shayk, supermodella e co-conduttrice di Sanremo 2026, ha avuto una vita sentimentale segnata da grandi amori mediatici ... fanpage.it Syasera superospiti all'Ariston Alicia Keys e Eros Ramazzotti facebook Questa sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, tornerà ecce x.com