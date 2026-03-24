Pasquetta a Città della Scienza

In occasione della Pasquetta, lunedì 6 aprile Città della Scienza propone un programma speciale dedicato a famiglie, bambini e appassionati di scienza. Gli spazi del museo si animano con attività pensate per offrire un’esperienza coinvolgente tra scoperta, gioco e condivisione. Un’esperienza unica tra exhibit interattivi, laboratori coinvolgenti e attività all’aperto. Grandi e piccoli potranno esplorare la scienza in modo creativo e divertente, partecipando a giochi, esperimenti e dimostrazioni dal vivo. Durante la giornata saranno attivi: Laboratori scientifici per bambini e ragazzi Attività interattive e animazione Spazi all’aperto per il... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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