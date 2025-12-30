La Magia della Scienza illumina il Capodanno e l’Epifania a Città della Scienza
A Città della Scienza, il Capodanno e l’Epifania si arricchiscono di esperienze scientifiche e momenti di scoperta, ideali per tutta la famiglia. Anche nel 2025, il percorso tra innovazione e curiosità prosegue, offrendo occasioni di apprendimento e intrattenimento. Un’occasione per trascorrere le festività in modo coinvolgente, in un ambiente che unisce cultura, scienza e divertimento.
Il 2025 volge al termine, ma a Città della Scienza lo stupore non va in vacanza e ci accompagna verso l’inizio del nuovo anno con un programma capace di incantare grandi e piccini. La mattina del 31 dicembre, infatti, sarà possibile salutare l’anno vecchio lasciandoci meravigliare dalle leggi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
