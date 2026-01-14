Diventa il supereroe della scienza un weekend indimenticabile a Città della Scienza
Scopri il mondo della scienza attraverso un’esperienza coinvolgente e educativa a Città della Scienza. Durante il weekend dedicato a “La Scienza dei Supereroi”, potrai approfondire i principi scientifici che ispirano le imprese dei supereroi, in un percorso pensato per adulti e bambini. Un’occasione per unire divertimento e apprendimento, in un ambiente stimolante e accessibile a tutti.
Città della Scienza apre le porte per ospitare un appuntamento speciale: “La Scienza dei Supereroi”. Un viaggio dove la fantasia diventa realtà! Ogni bambino (e, ammettiamolo, anche ogni adulto!) ha certamente un eroe nel cuore. Per questo, il prossimo sabato 17 e domenica 18 gennaio, Città della Scienza apre le porte per ospitare un appuntamento . 🔗 Leggi su 2anews.it
