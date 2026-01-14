Diventa il supereroe della scienza un weekend indimenticabile a Città della Scienza

Scopri il mondo della scienza attraverso un’esperienza coinvolgente e educativa a Città della Scienza. Durante il weekend dedicato a “La Scienza dei Supereroi”, potrai approfondire i principi scientifici che ispirano le imprese dei supereroi, in un percorso pensato per adulti e bambini. Un’occasione per unire divertimento e apprendimento, in un ambiente stimolante e accessibile a tutti.

