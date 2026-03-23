Roma, 23 marzo 2026 – Confezioni sempre più piccole e leggere, a parità di prezzo: si manifesta così la shrinkflation (in italiano, ‘sgrammatura’) dei prodotti di uso comune, da quelli alimentari a quelli per la casa, fino al cibo per animali. Un fenomeno ormai diffuso nei supermercati, come segnalano gli stessi utenti: quasi 9 italiani su 10, infatti, hanno notato un aumento dei prezzi dei prodotti tipici di Pasqua. In particolare, le uova di cioccolato sono più piccole per il 46% degli italiani e più costose per l’85% degli intervistati. È quanto emerge da un'indagine di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori), realizzata con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uova di Pasqua più piccole ma più care: la ‘shrinkflation’ colpisce ancora

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Ben nove italiani su dieci segnalano l’aumento dei prezzi dei prodotti tipici della Pasqua, tra cui le uova di cioccolato. Il simbolo per eccellenza di questa festività quest’anno presenta una sorpresa: sono più piccole per 46% degli italiani, mentre per l'85% so facebook