Arriva la colomba di Emergency | un dolce simbolo di pace in piazza il 26 marzo a Bergamo

Il 26 marzo a Bergamo sarà presentata la Colomba di Emergency, un dolce simbolico per la Pasqua. L’iniziativa mira a sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e all’estero attraverso la vendita di questa colomba. L’evento si svolge in piazza e rappresenta un gesto di solidarietà, con un significato che va oltre la semplice tradizione pasquale.

Bergamo. Un gesto simbolico, come donare una colomba in occasione della Pasqua, può diventare un gesto concreto di cura, pace e speranza: acquistando la Colomba di Pace di Emergency si potranno sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e nel mondo. L’organizzazione da più di 30 anni opera in zone colpite dai conflitti e porta cure mediche gratuite alle vittime che, nella maggioranza dei casi, sono civili. Oggi è attiva in 9 Paesi nel mondo e finora ha offerto assistenza a 13 milioni di persone. Acquistare il dolce tipico della Pasqua sarà quindi un modo per supportare il lavoro della ong nei fronti di guerra, come a Gaza, in Ucraina e in Sudan. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

