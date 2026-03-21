Pasqua al Jambo maxi sorpresa e mille uova in omaggio

Dal 28 marzo al 4 aprile, il Centro Jambo di Trentola Ducenta organizza una serie di eventi gratuiti dedicati alle famiglie per celebrare la Pasqua. Durante la settimana, il centro offre una maxi sorpresa e distribuisce mille uova in omaggio ai visitatori, creando un'occasione di festa e divertimento per grandi e bambini. La proposta si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza costi di partecipazione.

Il Centro Jambo (Trentola Ducenta), dal 28 marzo al 4 aprile, apre le porte a tutta la famiglia con tanti eventi gratuiti per per celebrare la Pasqua. Si alza il sipario sulla manifestazione Pasqua al Jambo, in programma dal 28 marzo al 4 aprile 2026 nel Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta, Caserta), il più importante bene confiscato alla criminalità in Campania. Tanti eventi gratuiti per tutta la famiglia con spettacoli itineranti, show di magia, laboratori creativi, racconti animati sulle tradizioni pasquali e allestimento del maxi uovo - con una altezza di 5 metri - in galleria. Il calendario è particolarmente ricco e prevede tante... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pasqua al Jambo, maxi sorpresa e mille uova in omaggio Articoli correlati Uova di Pasqua fai-da-te: come crearle in casa e idee originali per la sorpresaEcco delle idee per preparare delle buonissime uova fai da te da gustare e regalare durante questi giorni di festa per far felici grandi e piccini La... Uova di Pasqua: rincari fino al 10% nonostante il crolloLe uova di Pasqua costeranno fino al 10% in più rispetto allo scorso anno, nonostante il crollo delle quotazioni del cacao. Una raccolta di contenuti su Pasqua al Jambo maxi sorpresa e mille... Argomenti discussi: PASQUA AL JAMBO - Maxi sorpresa e mille uova in omaggio: dal 28 marzo al 4 aprile tanti eventi gratuiti per tutta la famiglia. Pasqua al Jambo, maxi sorpresa e mille uova in omaggioIl Centro Jambo (Trentola Ducenta), dal 28 marzo al 4 aprile, apre le porte a tutta la famiglia con tanti eventi gratuiti per per celebrare la Pasqua. 2anews.it PASQUA AL JAMBO - Maxi sorpresa e mille uova in omaggio: dal 28 marzo al 4 aprile tanti eventi gratuiti per tutta la famiglia18:05:27 Si alza il sipario sulla manifestazione Pasqua al Jambo, in programma dal 28 marzo al 4 aprile 2026 nel Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta, Caserta), il più importante bene confiscato ... casertafocus.net