Sanremo Conti dà la linea al Tg1 per l’uccisione di Khamenei l’Ariston risponde | Pace! Pace! I messaggi di denuncia degli artisti sul palco

Durante la serata finale del Festival di Sanremo, il conduttore ha preso la parola al Tg1 per commentare la morte di Khamenei, mentre sul palco alcuni artisti hanno espresso messaggi di pace. La manifestazione si trasforma così in un palcoscenico non solo musicale, ma anche di comunicazioni e appelli pubblici. L’Ariston ha risposto con un coro di “Pace! Pace!” da parte del pubblico.

Non è più solo musica. La serata finale Festival di Sanremo diventa un megafono per mandare messaggi di pace. A metà serata, l’atmosfera festosa si è interrotta quando Carlo Conti ha bloccato temporaneamente la gara per dare la linea all’edizione straordinaria del Tg1 per l’annuncio dell’ uccisione di Khamenei dopo che questa mattina Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran. Al rientro in diretta, il pubblico del teatro si è unito in un un coro al grido di «Pace! Pace!». Ma sono diversi i cantanti che hanno voluto portare un messaggio di pace sul palco dell’Ariston. I messaggi di pace degli artisti. La cantante delle Bambole di Pezza è salita sul palco con il manifesto di John Lennon, «Give Peace a Chance», cucito direttamente sugli abiti, mentre Leo Gassmann, al termine della sua Naturale, ha lanciato un messaggio di pace a voce. 🔗 Leggi su Open.online

“Stasera sul palco annuncio chi condurrà Sanremo 2027, chissà…potrei essere io. Ma siamo pronti a interrompere la gara per cedere la linea al Tg1”: così Carlo ContiLa macchina del Festival di Sanremo non fa in tempo a chiudere un’edizione che già progetta la successiva.

Irina Shayk non parla di pace? Conti e Pausini la cantano sul palcoDurante la terza serata di giovedì 26 febbraio, Sanremo 2026 ha dedicato un momento alla situazione geopolitica attuale.

“Ho conosciuto me stesso un po’ di più” Luche in diretta dal backstage di #Radio2 da #Sanremo2026, con Ema Stokholma e Gino Castaldo facebook