Domenica 11 gennaio, in occasione del mese di gennaio dedicato alla pace dalla Chiesa, si svolgerà a Massarosa l’evento

In occasione del mese di gennaio, che la Chiesa dedica alla pace, domenica 11 gennaio si terrà a Massarosa l’evento " Cammini di pace: dalla responsabilità alla speranza". Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 presso il parco Caduti di Nassirya nel comune versiliese e da qui partirà la " Camminata della pace " verso la chiesa parrocchiale di Massarossa dove, alle 11, sarà celebrata la messa. Durante la funzione si pregherà affinché la violenza e i soprusi smettano di essere considerati mezzi per risolvere i conflitti che sconvolgono il mondo. Una realtà, purtroppo, con la quale quotidianamente siamo oblbigati a confrontarci per via dei numerosi e sempre più aspri conflitti in varie aree del pianeta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica il cammino di pace

