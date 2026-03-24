Cioccolato super caro e per comprare un uovo di Pasqua al supermercato quest’anno bisogna fare una sorta di “investimento”. Rincari a doppia (fino a 77 euro al chilogrammo) cifra e confezioni sempre più leggere. E il paradossoè evidente: mentre il prezzo del cacao sui mercati internazionali crolla, sugli scaffali i listini continuano a salire. Prezzi alle stelle: uova di Pasqua fino a 77 euro al chilo. Secondo i dati del Codacons un uovo di cioccolato industriale quest’anno può superare i 77 euro al chilogrammo, contro i 70 euro del 2025, con aumenti che oscillano tra il +6% e il +10% a seconda dei marchi. Lo si vede facendo un giro tra supermercati e discount. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pasqua amara: uova fino a 77 euro al chilo (sempre più piccole) nonostante il crollo del cacao

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