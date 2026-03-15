Uova di Pasqua | rincari fino al 10% nonostante il crollo

Le uova di Pasqua avranno un aumento di prezzo fino al 10% rispetto all’anno precedente, anche se le quotazioni del cacao sono diminuite. Questo incremento riguarda diversi punti vendita e si nota in tutta Italia. I consumatori si troveranno a pagare di più per le uova di cioccolato durante le festività pasquali.

Le uova di Pasqua costeranno fino al 10% in più rispetto allo scorso anno, nonostante il crollo delle quotazioni del cacao. Il Codacons ha analizzato i listini e conferma che i prezzi al dettaglio non scenderanno perché le industrie devono ancora smaltire le scorte acquistate ai massimi storici. I consumatori si troveranno ad affrontare rincari che variano dal 6% al 10% per i prodotti industriali, con costi al chilo che sfiorano i 77 euro nel 2026 contro i 70 dell’anno precedente. La situazione appare paradossale: la materia prima è diventata più economica sul mercato globale, ma questo beneficio non arriva sullo scaffale. Il paradosso dei prezzi e lo stock della materia prima. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uova di Pasqua: rincari fino al 10% nonostante il crollo Articoli correlati Napoli, dalle vongole agli struffoli, rincari fino al 10 per centoCenone sempre più salato, ma non c’è una vera e propria impennata, se si paragonano i prezzi delle merci rispetto al ‘24. Le uova di Pasqua AIL tornano a Catania e provincia dal 20 al 22 marzoUn gesto semplice, un uovo di cioccolato, può trasformarsi in una concreta speranza di vita. Contenuti utili per approfondire Uova di Pasqua rincari fino al 10... Temi più discussi: Il prezzo del cacao cala, ma per le uova di Pasqua previsti rincari del 10%; Per le uova di Pasqua ancora rincari, fino a +10%; Uova e colombe, niente rincari: Non facciamo troppi allarmismi; IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: IL PREZZO DEL CACAO CALA, MA PER LE UOVA DI PASQUA PREVISTI RINCARI DEL 10%. Uova di Pasqua, scattano gli aumenti: +10 per cento. «Il prezzo può arrivare a superare nel i 77 euro». Colpa del cacao? Non soloAnche quest'anno acquistare un uovo di cioccolato risulterà più costoso, anche se gli aumenti dei listini risultano più contenuti rispetto a quelli ... leggo.it Uova di Pasqua sempre più care, la rabbia di un triestino: «Prezzi ormai fuori controllo»Pasqua si avvicina, ma insieme alle tradizionali uova di cioccolato arriva anche la polemica sui prezzi. A sollevare la questione è un triestino che, dopo aver dato un’occhiata agli scaffali dei negoz ... triestecafe.it Anche a Trapani la campagna AIL con le Uova di Pasqua per la ricerca #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook