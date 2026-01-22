a natale puoi ecco le classi vincitrici

La solidarietà che vince. Si è concluso a Altopascio il concorso di idee " A Natale puoi.. ", che riprendeva lo slogan di una famosa pubblicità di un noto marchio e brand storico dell’arte pasticcera e che ha animato le festività natalizie. L’iniziativa, a cura dei Fratres, ha avuto successo. Infatti i tre gruppi del Comune di Altopascio, in sinergia con l’Istituto Comprensivo, hanno ideato e pensato un concorso per i bambini, coniugando divertimento ma anche sensibilizzazione sul tema proprio della solidarietà. E non solo perché, per riprendere la già citata pubblicità, a Natale siamo tutti più buoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

