Parma mercati senza scossoni | salgono grano e lattiero-caseario

Il 20 marzo a Parma, i mercati agroalimentari si sono presentati con un andamento stabile. La Camera di commercio dell’Emilia ha registrato scambi regolari, senza segnali di tensioni o oscillazioni significative per i settori del grano e del lattiero-caseario. La giornata si è conclusa con una generale conferma della tendenza alla stabilità sui mercati locali.

Seduta all’insegna della stabilità quella del 20 marzo alla Camera di commercio dell’Emilia di Parma, dove i mercati agroalimentari mostrano un equilibrio diffuso, con scambi generalmente regolari e senza particolari tensioni. A fotografare la situazione sono le Commissioni tecniche, che hanno aggiornato i listini sulla base delle indicazioni raccolte tra gli operatori. Nel dettaglio, restano fermi i prezzi dei salumi e dei foraggi, con contrattazioni nella norma. Più articolato il quadro delle granaglie: qui il mercato si muove poco, ma con qualche segnale di vivacità. Il frumento fino e il buono mercantile registrano infatti un lieve rialzo di 3 euro, pur in presenza di scambi ancora calmi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma, mercati senza scossoni: salgono grano e lattiero-caseario Articoli correlati Leggi anche: Lattiero-caseario, Confagri: «Situazione preoccupante» Vigor e Fossombrone si annullano. Arriva un pareggio senza scossoniVIGOR 0 FOSSOMBRONE 0 VIGOR (4-3-1-2): Novelli 6, Parrinello 6,5 (35’st Subissati 6), Tomba 6,5, Urso 6,5, Shkambaj 6 (22’st De Marco 6), Grandis 7,...