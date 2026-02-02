Lattiero-caseario Confagri | Situazione preoccupante

La Sezione Lattiero-casearia di Confagricoltura Piacenza si è riunita nei giorni scorsi per discutere della crisi che interessa il settore del latte. I produttori sono preoccupati per le difficoltà attuali e cercano soluzioni concrete per affrontare il calo dei prezzi e le sfide del mercato. La situazione resta tesa e necessita di risposte rapide.

Lucchini: «Serve guardare avanti. No a riduzioni strutturali e abbattimenti, sì a competitività produttività ed export» La Sezione Lattiero-casearia di Confagricoltura Piacenza si è riunita nei giorni scorsi per un confronto sul momento critico che sta attraversando il comparto del latte. Nel corso della riunione è stata ribadita la necessità di affrontare una fase congiunturale complessa con scelte di prospettiva evitando soluzioni impulsive che rischiano di produrre effetti strutturali negativi irreversibili sul settore. La Sezione di prodotto ha espresso una posizione chiara: la crisi non può essere affrontata attraverso la riduzione delle produzioni o con l'introduzione di sistemi di "due prezzi" del latte.

