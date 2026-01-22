Tre nuove regole e più poteri al Var | l’Ifab rivoluziona il calcio
L’International Football Association Board (Ifab) ha annunciato quattro nuove regole che entreranno in vigore dalla stagione 2026-27, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’affidabilità del VAR. Queste modifiche rappresentano un’evoluzione nelle modalità di gestione delle partite, offrendo agli arbitri maggiori strumenti e poteri. Di seguito, vengono illustrate le principali novità che rivoluzioneranno il calcio in modo sostanziale.
Grosse novità in vista della prossima stagione per gli arbitri: ecco quali obiettivi sono stati prefissati Il calcio non sarà più lo stesso con queste quattro nuove regole che l’ Ifab ha intenzione di introdurre a partire dalla stagione 2026-27. L’ufficialità dovrebbe arrivare dopo la prossima riunione in programma il 28 febbraio in Galles, ma ormai non ci sono quasi più dubbi. Lo scopo è quello di velocizzare il gioco e di punire i furbetti. Terna arbitrale in Serie A (foto Ansa) – Calciomercato.it Innanzitutto, visto che l’esperimento degli otto secondi con la palla in mano per il portiere è stato positivo, per evitare ulteriori perdite di tempo, il conteggio verrà esteso anche alle rimesse laterali e i rinvii dal fondo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Ifab al lavoro sul Var: più poteri agli arbitri video senza interrompere il gioco (So Foot)L’Ifab, l’organismo che definisce le regole del calcio, ha annunciato nuove modifiche al Video Assistant Referee (VAR).
Il calcio pronto a cambiare: l’IFAB valuta le nuove regoleOggi l’IFAB, l’ente che definisce le regole ufficiali del calcio, si riunisce per valutare potenziali modifiche alle norme attuali.
