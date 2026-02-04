Parco Libero Grassi lavori fermi | studio di 90 mila euro affidato a team di professionisti guidati dalla figlia Alice
I lavori per il Parco Libero Grassi si sono subito fermati. Dopo aver iniziato a marzo 2025, il progetto si è bloccato appena partito. La cifra di 90 mila euro affidata a un team di professionisti, guidati dalla figlia Alice, non ha portato avanti i lavori come previsto. Ora si aspetta una nuova decisione per capire come procedere.
I primi lavori propedeutici alla realizzazione del Parco Libero Grassi, partiti a marzo 2025 dopo anni e anni di attesa, sono stati messi in pausa subito dopo l'avvio. Il Comune, prima di andare avanti, ha deciso di coinvolgere un gruppo di specialisti di botanica, agronomia e idraulica marittima.🔗 Leggi su Palermotoday.it
