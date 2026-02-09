Nuovo parcheggio interrato in via Capruzzi ok al progetto | accordo fra Comune e Regione

Questa mattina a Bari è stato firmato l’accordo per il nuovo parcheggio interrato in via Capruzzi. Il sindaco Vito Leccese e il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, hanno dato il via libera al progetto. Ora si aspetta l’avvio dei lavori, che dovrebbe risolvere diversi problemi di sosta in zona.

L'intesa è stata firmata oggi dal sindaco di Bari, Vito Leccese, e dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. È stato siglato questa mattina l’accordo di programma tra Comune di Bari e Regione Puglia per la costruzione di un edificio per servizi e parcheggio interrato pluripiano sull’extramurale Capruzzi, all’altezza di via Emanuele Mola. L'opera sarà realizzata dalla Società Sudarea srl. Nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione, l’adesione del sindaco all’accordo dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale. Il conseguente decreto del presidente della Regione, invece, perfezionerà l’intesa tra gli enti territoriali interessati determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Vito Leccese Antonio Decaro

Il Comune di Forlì ha messo a disposizione della questura un grande garage interrato in via del Portonaccio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vito Leccese Antonio Decaro

Argomenti discussi: Parcheggio interrato, ecco le tariffe: 2 euro all'ora e 15 giornaliere. Si attende la gara; Più parcheggi in centro. In gioco due progetti; Pieve di Soligo. Rivoluzione sosta in città: parcheggio interrato a pagamento e nuovi parcometri tecnologici; Parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi, completata la gettata del piano - 1: entro giugno la 'chiusura' della piazza' (.

Forlì. Parcheggio interrato in via del Portonaccio in uso alla Polizia di Stato: più sicurezza e stop al degradoL’autorimessa situata al piano interrato del complesso tra via del Portonaccio e via Orto del Fuoco, di proprietà del Comune e gestita da Acer, ... corriereromagna.it

Milazzo cambia volto con 25mila mq di verde, parcheggio interrato e polo culturalePronto il progetto Traimari: un parco urbano di 25.000 mq con parcheggio interrato da 463 posti, edificio ricettivo e commerciale, polo culturale nell'ex stazione e variante urbanistica in aula per ... lasicilia.it

PONTEDASSIO: AFFIDATI I LAVORI DI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO A VILLA VIANI, PROGETTO DA 340MILA EURO facebook