Area pubblica diventa un parcheggio privato a Barra | l' intervento dei vigili

Da napolitoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili sono intervenuti questa mattina a Barra dopo aver scoperto un'area pubblica trasformata illegalmente in parcheggio privato. Un proprietario aveva preso possesso dell’area senza permesso e aveva bloccato l'accesso ai cittadini. Gli agenti hanno rimosso le auto e restituito lo spazio alla collettività, evitando che l’occupazione proseguisse. Ora le forze dell’ordine indagano per capire chi c’è dietro questa occupazione abusiva.

Un'area di proprietà pubblica era stata illecitamente occupata e trasformata in parcheggio privato senza alcuna autorizzazione. È quanto ha scoperto la polizia locale nel quartiere Barra di Napoli. Gli agenti dell'unità operativa San Giovanni sono intervenuti in corso Sirena dove hanno potuto.

Nel quartiere di Barra area pubblica trasformata in un parcheggio privato

Un’area pubblica nel quartiere di Barra è stata occupata illegalmente e trasformata in un parcheggio privato.

