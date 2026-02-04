Area pubblica diventa un parcheggio privato a Barra | l' intervento dei vigili

I vigili sono intervenuti questa mattina a Barra dopo aver scoperto un'area pubblica trasformata illegalmente in parcheggio privato. Un proprietario aveva preso possesso dell’area senza permesso e aveva bloccato l'accesso ai cittadini. Gli agenti hanno rimosso le auto e restituito lo spazio alla collettività, evitando che l’occupazione proseguisse. Ora le forze dell’ordine indagano per capire chi c’è dietro questa occupazione abusiva.

Un'area di proprietà pubblica era stata illecitamente occupata e trasformata in parcheggio privato senza alcuna autorizzazione. È quanto ha scoperto la polizia locale nel quartiere Barra di Napoli. Gli agenti dell'unità operativa San Giovanni sono intervenuti in corso Sirena dove hanno potuto.

