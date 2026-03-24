Para-Trap la Nazionale azzurra in raduno a Porpetto | 11 paratleti in preparazione fino al 25 marzo

La Nazionale di para-trap si trova in raduno a Porpetto, dove da tre giorni gli atleti stanno svolgendo esercizi tecnici sotto la supervisione del tecnico federale. L'allenamento si concluderà il 25 marzo e coinvolge un totale di 11 paratleti che si stanno preparando per impegni futuri. La sessione si svolge sul campo del Tav Porpetto, situato in provincia di Udine.

È in corso sui campi del Tav Porpetto, in provincia di Udine, il raduno tecnico della Squadra Nazionale italiana di Para-Trap. Lo stage, iniziato il 23 marzo e in programma fino a mercoledì 25, è organizzato sotto la direzione tecnica di Benedetto Barberini e rappresenta un passaggio chiave per consolidare il lavoro individuale svolto dai paratleti e affinare condizione fisica, meccanismi tecnici e intesa di squadra in vista dei prossimi impegni stagionali, sia nazionali che internazionali. A seguire gli atleti durante tutta la tre giorni è il Tecnico Federale Riccardo Rossi, responsabile del coordinamento delle attività e della gestione del programma di preparazione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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