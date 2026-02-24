Trap primo raduno tecnico per gli Azzurri | via alla stagione 2026

Trap ha aperto ufficialmente la stagione 2026 con il primo raduno tecnico degli Azzurri, convocando 34 tiratori a Massa Martana. La scelta di questa località mira a preparare al meglio gli atleti per le competizioni future. Durante l’evento, i partecipanti hanno affrontato sessioni di allenamento intensivo sotto la supervisione del direttore tecnico Marco Conti. La presenza di numerosi giovani promette di rafforzare la squadra nazionale.

Cresce l’attesa per il nuovo anno agonistico della Fossa Olimpica: 34 tiratori convocati a Massa Martana sotto la guida del DT Marco Conti. Si alza il sipario sulla stagione 2026 della Fossa Olimpica azzurra. Con il primo raduno tecnico ufficiale, in programma da ieri fino a domenica 1° marzo al Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG), prende forma il percorso degli Azzurri del Trap verso gli appuntamenti internazionali dell’anno. Saranno diciotto tiratori e sedici tiratrici, suddivisi tra Italia Team, Nazionale Azzurri e Junior, a lavorare sulle pedane umbre sotto la direzione del Direttore Tecnico Marco Conti. 🔗 Leggi su Sportface.it

