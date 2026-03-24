Paolo Cirino Pomicino funerali bipartisan per un protagonista della Prima Repubblica

Nella Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria si sono tenuti i funerali di Paolo Cirino Pomicino, politico noto per essere stato membro della Democrazia Cristiana e aver ricoperto più volte incarichi di ministro nella Repubblica. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti di diversi schieramenti politici, con un'ampia partecipazione di cittadini e figure istituzionali.

Nella Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria si sono svolti i funerali di Paolo Cirino Pomicino, figura storica della Democrazia Cristiana e più volte ministro della Repubblica. All’arrivo del feretro, in legno chiaro e adornato con fiori bianchi, la scena è stata quella delle grandi occasioni: un fronte politico trasversale, che ha riunito esponenti di stagioni e schieramenti diversi. Tra i presenti, volti simbolo della tradizione democristiana come Lorenzo Cesa, Gianfranco Rotondi, Clemente Mastella, Bruno Tabacci, Antonio Matarrese e Vincenzo Scotti, affiancati da personalità provenienti da altri percorsi politici, come l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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