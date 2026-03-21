È scomparso Paolo Cirino Pomicino, politico italiano noto per il suo ruolo nella Democrazia Cristiana e per essere stato una figura di rilievo durante gli anni Ottanta e Novanta. La sua carriera si è sviluppata nel corso di diversi mandati parlamentari, e ha ricoperto incarichi importanti all’interno del governo. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni tra gli esponenti politici e i media italiani.

È morto Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Democrazia Cristiana e figura centrale della politica italiana tra gli anni Ottanta e Novanta. Aveva 86 anni. Nato a Napoli il 3 settembre 1939, Pomicino – soprannominato ‘o Ministro – è stato uno dei protagonisti della Prima Repubblica. Prima di diventare un politico di spicco della Democrazia cristiana si è laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II» per poi specializzarsi in neurologia. Dopo essere stato negli anni settanta consigliere e assessore del comune di Napoli, viene eletto alla Camera dei deputati e diventa presidente della commissione Bilancio tra il 1983 e il 1988. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morto Paolo Cirino Pomicino: addio a "o Ministro", protagonista della Prima Repubblica

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