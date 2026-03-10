Perugia scopre l’avversaria dei quarti di Champions League | si concretizza il replay c’è un ex big della Nazionale

Perugia ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della Champions League di volley maschile, chiudendo al primo posto nel gruppo C con sei vittorie e 17 punti. L’avversaria degli ottavi si è ormai concretizzata, e si tratta di una squadra che in passato ha avuto un ex grande protagonista della Nazionale. La sfida si avvicina e l’attenzione si concentra sul prossimo impegno.

Perugia si è qualificata ai quarti di finale della Champions League di volley maschile grazie al primo posto conquistato nel gruppo C con sei vittorie (17 punti). I Campioni d’Europa hanno vinto tutti gli incontro disputati nella fase a gironi, battendo per due volte gli spagnoli del Guaguas Las Palmas, i tedeschi del Berlin Recycling Volleys e i cechi del Praga. I Campioni del Mondo hanno superato di slancio il turno, lasciando sul piatto soltanto quattro set, e aspettavano di conoscere l’avversaria dei quarti di finale. Il cammino nel tabellone a eliminazione diretta incomincerà contro gli spagnoli del Guaguas Las Palmas, che ha battuto i francesi del Montpellier per 3-1 nel match d’andata e al ritorno si è assicurata i due set necessari per il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

